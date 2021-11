Saúde apresenta projeto em Brasília sobre implementação da vacina de febre amarela no esquema vacinal de rotina

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) através da Vigilância em Saúde participa nesta sexta-feira, 12, de um evento realizado no âmbito da atuação do Programa Nacional de Imunização (PNI), sobre a Implantação da Vacina Febre Amarela. A oficina iniciou na quinta-feira, 11, no Distrito Federal. Na ocasião, os profissionais da Vigilância Estadual de Sergipe apresentaram um projeto com foco na implementação da vacina Febre Amarela no esquema vacinal de rotina, para o ano de 2022.

“A vacina da Febre Amarela não está dentro do esquema de rotina. A vacinação é disponibilizada apenas para viajantes. Dessa forma, apresentamos um projeto justamente para que esse imunizante seja implementado na vacinação de rotina no ano de 2022”, reforçou a enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira.

A Febre Amarela é uma doença infecciosa febril aguda, de curta duração (no máximo 12 dias), causada por um arbovírus, ou seja, vírus transmitido por artrópodes (mosquitos), com letalidade entre 20% e 50% nas formas mais graves. O Brasil é um País endêmico para a doença e é consenso mundial que a vacinação contra a febre amarela (VFA) é a medida mais segura e eficaz contra a doença. No País, a VFA é ofertada para população de forma gratuita, em mais de 38 mil salas de vacinação,

Estão representando a Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe a enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira e a coordenadora Estadual da Vigilância Epidemiológica, Gildete Ávila. No âmbito municipal também está presente a secretária municipal de saúde de Boquim, Ana Lídia Nascimento. Além disso, estão no evento representantes das Vigilâncias em Saúde dos Estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte, bem como o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e Conselhos Municipais de Saúde (COSEMS).

Fonte e foto SES