Semana de Fisioterapia é encerrada na UNINASSAU Aracaju

O evento contou com a participação de várias instituições

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, em Aracaju, encerrou nesta sexta-feira, 12, a Semana de Fisioterapia. O evento teve como objetivo, integrar o ensino da Fisioterapia em Sergipe, com a participação de alunos de todas as Instituições de Ensino Superior (IES) do Estado. O encontro aconteceu de forma híbrida, com palestras presenciais no período da manhã e online à noite.

A coordenadora do curso de Fisioterapia da UNINASSAU Aracaju, Elisama Campos Guimarães, explica que cada IES participante organizou as palestras presencias em suas instituições, cujos professores foram de IES diferentes. “À noite, tivemos programação online, na qual todas as IES participarão da mesma programação, com profissionais de renome”, observa Elisama.

O encontro discutiu, temas como: Ortopedia na Atualidade, Quedas em Idosos, Neurociência e Neuroplasticidade, Estratégias de Aumento de Mobilidade do Paciente Crítico, Instrumentos de Avaliação Funcional e Treinamento Muscular Ventilatório.

As inscrições para os eventos da UNINASSAU devem ser feitas por meio do site extensao.uninassau.edu.br. A UNINASSAU Aracaju fica na Avenida Augusto Franco, 2340, Bairro Siqueira Campos.

Fonte e foto assessoria