Sergipe de luto

A inesperada morte do ex-deputado Reinaldo Moura surpreendeu os sergipanos, principalmente pela rapidez entre a enfermidade e o óbito. Comunicador de mão cheia, político conciliador e um apaixonado desportista, Reinaldo colecionou uma legião de amigos em seus 77 anos de vida. Após brilhar na radiofonia, ele ingressou na política também para fazer história: foi vereador de Aracaju, deputado estadual, presidiu a Assembleia, governou Sergipe interinamente e terminou a trajetória pública como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Apesar da intensa vida profissional, Reinaldo ainda tinha tempo para torcer pelo Clube Sportivo Sergipe, time que presidiu e era conselheiro. Pessoa cativante e conciliador ao extremo, esse filho ilustre de Japaratuba vivia cercado de amigos, que agora pranteiam a sua partida para o andar de cima. Descanse em paz, Reinaldo!

Nas barras da Justiça

O governo de Sergipe está processando o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), a presidente do Podemos, delegada Danielle Garcia, e o coronel/PM Rocha, pré-candidato a senador pelo Cidadania. O trio é acusado de propagar fake news ao divulgar que o governo pretende reajustar em 25% o valor do IPVA. Na ação, a Procuradoria estadual acusa os três de noticiarem mensagem leviana e falaciosa, que prejudica a imagem do Estado de Sergipe”. Misericórdia!

Passaporte de vacina

Depois do Tribunal de Justiça, agora é a vez de o Ministério Público de Sergipe exigir o passaporte de vacina a quem deseja acessar suas dependências. A partir da próxima terça-feira, só entra no MPE quem apresentar o comprovante de vacinação contra a covid-19. Quem não botou ainda o braço na seringa precisa portar um teste RT/PCR ou teste antígeno negativos para a doença, realizados nas últimas 72 horas. Pelo visto, os negacionistas vão acabar reclusos em seu obscuro mundinho. Danôsse!

Alô, alô!

E quem telefonou para o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), foi o presidente Jair Bolsonaro. Na ligação, o inquilino do Palácio do Planalto convidou o itabaianense para a festa de sua filiação ao PL, agendada para o próximo dia 22, em Brasília. Valmir ainda não decidiu sobre qual cargo disputará nas eleições de 2022, porém está decidido a montar palanque em Sergipe para Bolsonaro, principalmente depois da cortesia do capitão de pijama. Marminino!

Não se venda

Você sabia que quem vende o voto pode ser condenado a quatro anos de prisão? O artigo 299 do Código Eleitoral prevê punição idêntica para o político safado, comprador de consciências. A venda do voto se caracteriza pelo recebimento de dinheiro, cestas básicas, material de construção, dentadura, emprego ou qualquer outro benefício. Não entre nessa!

Matando saudade

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) fez a alegria de Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, ao presenteá-la com uma porção amendoim cozido. O pepista cumpriu uma “determinação” da amiga, que certo dia lhe disse para não aparecer no Ministério sem amendoim cozido, castanha ou jaca dura. “Ela ama matar as saudades de nossa terrinha Sergipe”, revela Laércio. Para quem não sabe, Damares Alves morou em Aracaju na adolescência, época em que conheceu o amigo Laércio. Ah, bom!

Apressado come cru

Faltando ainda um ano para as eleições, muitos políticos só pensam nelas. Estão entre estes apressados aqueles derrotados no pleito de 2018. Ao cidadão cabe avaliar o comportamento dos apressadinhos, pois muitos querem se eleger pensando unicamente em se locupletar com o dinheiro público. Portanto, o eleitor não deve se agoniar para escolher logo em quem votar nas eleições do próximo ano, até porque os apressados geralmente comem cru. Home vôte!

Filosofia de Britto

Do sergipano Carlos Ayres de Britto, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal: “Há dedos de prosa que valem mais que anéis de brilhantes”. É vero!

Pastor injuriado

Para evitar confusão, não chamem para o mesmo evento os vereadores aracajuanos pastor Eduardo Lima (Republicanos) e Ângela Melo (PT). O reverendo está tiririca com a petista desde que ela votou contra o projeto criando a Frente Parlamentar Evangélica, por considerar “a família tradicional abominável e instituição falida”. O vereador considerou a fala de Ângela preconceituosa e disse que, como pastor evangélico, defende a família tradicional. Aff Maria!

Comida mortal

O brasileiro é o sujeito mais criativo desse mundão de meu Deus. Outro dia, um vendedor de Chumbinho – veneno clandestino utilizado como raticida – anunciava o produto, aos berros, numa feira da periferia de Aracaju: “Aproveitem a promoção, comprem agora a última comida do rato”. Crendeuspai!

Plenário vira palanque

Os vereadores de Aracaju têm aproveitado as sessões plenárias para defender seus pré-candidatos ao governo de Sergipe. Ontem foi a vez de o vereador Professor Bittencourt (PCdoB) anunciar o apoio do partido à pré-candidatura do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Segundo o parlamentar, o pedetista é uma forte liderança estadual e que hoje se destaca nacionalmente, fruto “do trabalho que tem realizado Aracaju, sendo o melhor nome para continuar a administração do governador Belivaldo Chagas”. Então, tá!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 30 de dezembro de 1873.

