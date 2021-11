Servidores de Canindé poderão antecipar o décimo terceiro

Os servidores efetivos e comissionados do município de Canindé de São Francisco poderão antecipar o pagamento do décimo terceiro salário sem nenhum desconto no valor. Esse foi um benefício conquistado pela Prefeitura de Canindé de São Francisco por meio de uma linha de antecipação do Banese (Banco do Estado de Sergipe).

De acordo com o prefeito Weldo Mariano “essa é uma forma de beneficiar os servidores porque possibilita que eles tenham acesso ao seu pagamento de forma antecipada e sem nenhum prejuízo financeiro. Além de também fazer com que o dinheiro circule no comércio local, movimentando a economia”.

“A Prefeitura é quem pagará o crédito, o nosso servidor receberá o valor integral, sem nenhum desconto. Se ele já é correntista do Banese, basta levar o documento de identificação. Mas se ainda não possui conta no Banese, bastará apresentar o comprovante de renda e o de residência”, detalhou a secretaria de Administração e Finanças, Rosimary de Oliveira Rocha.

Para isso, o Banese ampliou o atendimento e atenderá os servidores da Prefeitura no Estádio Arena Carlos Magalhães, nos dias 17 e 18, das 09h às 17h; e no dia 19, das 09h às 12h.

Fonte e foto assessoria