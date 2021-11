Maysa Reis e Os Faranis vão fazer pré-lançamento do Contêiner

O clima do point mais badalado de Itabaiana, o Contêiner, vai chegar a Aracaju com a inauguração do Contêiner Gastrô Bar. O pré-lançamento da unidade Aracaju será realizado no dia 11 de dezembro com shows de Jau, Maysa Reis e Os Faranis. A festa vai começar às 15h.

O cantor e compositor Jau promete um repertório especial para esse aguardado reencontro com o público sergipano. O artista vai recordar músicas desde os tempos do Olodum, grupo onde iniciou a carreira, além de canções que fizeram sucesso na passagem dele pelas bandas Afrodisíaco e Vixi Mainha. Os hits da carreira solo também fazem parte do repertório.

Sucessos como “Sandália de Couro”, “Flores na Favela”, “Amar é Bom”, “Jeito Faceiro”, da época do Olodum, e “Canto ao Pescador”, que ficou famosa na voz de Márcia Freire, na Banda Cheiro de Amor, são algumas das canções que o público vai ouvir. Além disso, Jau vai apresentar composições inéditas, com fortes influências nas raízes afros e na mistura rítmica.

O Contêiner Gastrô Bar chega como uma opção de reunir amigos e familiares com muito conforto com espaço vip e lounge, palco moderno em 360º, área verde, climatização e a melhor da gastronomia com drinks e pratos exclusivos para os clientes.

Os ingressos estão sendo vendidos na Litoral 655 (Centro), Hitz, Esporte Total e Conteiner Gastro Bar (Itabaiana).

O Contêiner Gastrô Bar fica localizado na Avenida Beira Mar, 338 – Bairro Atalaia (Antigo Paió).

Foto assessoria

Por Fredson Navarro