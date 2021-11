Aracaju suspende vacinação contra covid-19 entre os dias 13 e 15 e retoma no dia 16 de novembro

Neste fim de de semana e no feriado da Proclamação da República, dias 13, 14 e 15 de novembro, não ocorrerá vacinação contra a covid em Aracaju. Todos os pontos voltarão às atividades na terça-feira, dia 16, quando a antecipação da segunda dose da Pfizer também será ampliada. Quem tinha o esquema vacinal deste imunizante marcado até 31 de dezembro poderá antecipar a aplicação. Já para os demais grupos, a programação permanece a mesma.

Para as pessoas que precisam tomar a primeira dose, os documentos necessários são uma carteira de identificação com foto, comprovante de residência de Aracaju e o cartão de vacina. Para quem precisa da segunda ou terceira dose, os mesmos documentos são necessários, mas com destaque para o cartão de vacina com o registro das doses anteriores. Essa comprovação também pode ser feita pelo aplicativo ConecteSUS, do Ministério da Saúde. Além disso, os profissionais e imunossuprimidos devem apresentar documentação comprobatória no ato da aplicação do reforço.

Os drive-thrus da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h, e todos os demais pontos encerram uma hora mais cedo, das 8h às 16h. Atualmente, Aracaju já imunizou mais de 91% da população com a primeira dose e mais de 74% com a segunda, considerando o público vacinável, que é a população de pessoas com 12 anos de idade ou mais.

Programação

Para quem precisa tomar a segunda dose da Pfizer até 31 de dezembro, o imunizante está disponível na Estação Cidadania (Bugio), Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial), Unidade Básica de Saúde (UBS) Anália Pina (Almirante Tamandaré), auditório da escola Presidente Getúlio Vargas (Siqueira Campos), UBS Manoel de Souza (Sol Nascente), UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), Shopping Riomar (Coroa do Meio), UBS Augusto Franco (Farolândia), UBS Roberto Paixão (17 de Março), UBS Santa Terezinha (Robalo), UBS Carlos Hardman (Soledade), UBS Amélia Leite (Suíssa), UBS Francisco Fonseca (18 do Forte) e nos drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores.

Para quem precisa tomar a segunda dose da AstraZeneca até 30 de novembro, o imunizante está disponível nas UBSs Augusto César Leite (Santa Tereza), Cândida Alves (Santo Antônio), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Osvaldo Leite (Santa Maria), Estação Cidadania (Bugio) e nos drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores.

Já para os profissionais de saúde e idosos que tomaram a segunda dose até 06 de Julho, os pontos de vacinação para terceira dose são: Estação Cidadania (Bugio), Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial), Unidade Básica de Saúde (UBS) Anália Pina (Almirante Tamandaré), auditório da escola Presidente Getúlio Vargas (Siqueira Campos), UBS Manoel de Souza (Sol Nascente), UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), Shopping Riomar (Coroa do Meio), UBS Augusto Franco (Farolândia), UBS Roberto Paixão (17 de Março), UBS Santa Terezinha (Robalo), UBS Francisco Fonseca (18 do Forte), UBS Carlos Hardman (Soledade), UBS Amélia Leite (Suíssa) e nos drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores.

Já os adolescentes entre 12 e 17 anos que não tomaram primeira dose, podem procurar os pontos: Estação Cidadania (Bugio), Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial), UBS Anália Pina (Almirante Tamandaré), auditório da escola Presidente Getúlio Vargas (Siqueira Campos), UBS Manoel de Souza (Sol Nascente), UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), Shopping Riomar (Coroa do Meio), UBS Augusto Franco (Farolândia), UBS Roberto Paixão (17 de Março), UBS Santa Terezinha (Robalo), UBS Carlos Hardman (Soledade), UBS Francisco Fonseca (18 do Forte) e drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores.

A população adulta, a partir dos 18 anos (incluindo gestantes, puérperas e lactantes), que perdeu o prazo para receber sua primeira dose, pode buscar um dos seguintes pontos: UBS Niceu Dantas (Zona de Expansão), UBS Antônio Alves (Atalaia), UBS Celso Daniel (Santa Maria), UBS Geraldo Magela (Orlando Dantas), UBS Hugo Gurgel (Coroa do Meio), UBS Joaldo Barbosa (América), UBS Adel Nunes (América), UBS Maria do Céu (Centro), UBS Dona Jovem (Industrial), UBS Eunice Barbosa (Coqueiral), UBS José Machado de Souza (Santos Dumont) e UBS Onésimo Pinto (Jardim Centenário).

Foto: Marcelle Cristinne