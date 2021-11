Crea/SE é eleito para compor colegiado das Bacias dos Rios Sergipe, Piauí e Japaratuba

Com a responsabilidade de contribuir e atuar na busca de soluções, desenvolvimento de projetos e tomada de decisão para recuperação, conservação e melhoria da qualidade dos recursos hídricos no Estado, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe passa a compor o colegiado das Bacias Hidrográficas dos rios Sergipe, Piauí e Japaratuba. O processo eleitoral encerrou sexta-feira (12/11) com a participação de representantes do Poder Público, usuários e sociedade civil.

O Crea também passa a ter assento no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, órgão de caráter consultivo, normativo, deliberativo, recursal e de representação para atuar na defesa e proteção dos recursos hídricos. No Comitê do Rio Sergipe, o Crea-SE será representado pela engenharia química Helenice Leite Garcia, no Rio Japaratuba, a representante do Conselho é a engenheira civil, Isabella de Lima Veiga e do Rio Piauí, a engenheira agrônoma, Alba Freitas Menezes.

O presidente do Crea-SE, engenheiro civil Jorge Roberto Silveira reforça o compromisso e a responsabilidade do Conselho junto aos Comitês, principalmente no momento atual em que a crescente escassez e deterioração da água são assuntos em pauta em todo o mundo. “As Bacias são fundamentais para o planejamento urbano, elaboração de estudos de impacto ambiental, para a captação e a outorga de água. Temos por meta contribuir de maneira eficaz junto aos Comitês, os quais têm papel importante na elaboração das políticas públicas de gestão, visando à qualidade e quantidade da água para as próximas gerações”, avaliar Jorge Silveira.

Posse

A posse dos novos integrantes e a definição das diretorias dos Comitês serão realizadas no dia 30 deste mês de novembro no auditório da Codise.

Foto assessoria

Por Íris Valéria