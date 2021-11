Deputado Rodrigo Valadares explica possível aumento de IPVA

Durante entrevista à rádio Xodó FM na última quarta-feira, 10, o deputado estadual por Sergipe, Rodrigo Valadares, explicou o porquê de existir mais uma possibilidade de aumento no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em Sergipe no ano de 2022.

Segundo ele, não existe nenhum Projeto de Lei que preveja este aumento, mas sim a Lei 7655/2013 que já está em vigor. “Existe uma legislação muito antiga, de 2003, que prevê o reajuste automático do valor do IPVA pela tabela FIPE, essa lei já existe e está em vigor”, disse.

O parlamentar explicou ainda como a pandemia do novo coronavírus contribuiu ainda mais para o aumento já existente. “Faltou no mundo inteiro componentes elétricos para a montagem dos veículos e isso acarretou em um desabastecimento generalizado de carros desde 2020. Com isso, a demanda manteve-se alta, a oferta abaixou e os preços aumentaram”.

“Trata-se de uma atipicidade, porque o aumento da tabela FIPE não foi por incremento da atividade econômica ou porque as pessoas estão ganhando mais dinheiro e podem pagar mais, foi simplesmente pela falta de veículos. Inclusive, o Governo do Estado encomendou um estudo para avaliar esse reajuste, pois como a tabela aumentou e o IPVA é 2,5 desta tabela, naturalmente o valor subirá ainda mais”, detalhou.

Finalizando, Rodrigo declarou que já vem buscando encontrar soluções para que essa tabela seja congelada para o ano passado, ou seja, que o o IPVA tenha o reajuste apenas da inflação e não da tabela.

Por Luísa Passos