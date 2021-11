Energisa orienta sobre como realizar a primeira ligação de energia

Uma das primeiras ações após finalizar uma nova construção ou mudar para uma residência que ainda não possui ligação de energia elétrica é a solicitação do serviço de ligação nova junto à Energisa Sergipe. O novo morador deve seguir procedimentos técnicos e de segurança exigidos para que a solicitação seja atendida.

O primeiro passo para a ligação da energia elétrica na residência é construir e instalar corretamente o padrão de entrada de energia, que é o conjunto de instalações composto de caixa de medição, sistema de aterramento, condutores e outros acessórios indispensáveis para ligação.

“O pedido da ligação nova só deve ser solicitado após finalizada a construção do padrão de entrada, que é de responsabilidade do cliente e deve sempre que possível ser realizado por um eletricista de confiança e que tenha experiencia com esse tipo de atividade”, explica o gerente de Operações da Energisa, Daniel Flor.

Para que você ganhe tempo e conclua seu pedido de ligação nova com segurança e rapidez, vão aqui algumas dicas:

Primeiro confirme se o seu eletricista concluiu toda a instalação do seu padrão de entrada (A caixa que vai receber o medidor/relógio da energisa). Para você saber um pouco mais sobre padrão de entrada, acesse a GISA no WhatsApp número 79 8101 0715, escolha a opção 7 – Ligação Nova e clique no link do vídeo com as explicações.

Você pode também acessar o site www.energisa.com.br na opção SERVIÇOS ON LINE Solicite uma Ligação Nova, daí é só seguir os passos. Assim você nem precisa se deslocar até a agência.

Se ainda prefira ir até uma agência de atendimento, você pode fazer o agendamento evitando filas. Basta acessar a GISA no WhatsApp na opção 14 e escolher seu dia e horário.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas