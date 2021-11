Moradores de Estância comemoram revitalização da rodovia que liga a BR-101 à Praia do Abaís

Obra da SE-470 faz parte do Avança Sergipe e contemplou trecho entre a BR-101 e a SE-100, que dá acesso à Praia do Abaís, em Estância

Os moradores do município de Estância, no sul sergipano, celebram a conclusão da obra da rodovia da SE-470, que liga a Praia do Abaís à BR-101. As obras foram concluídas recentemente, garantindo mais segurança aos condutores e pedestres que trafegam pela região, sejam turistas ou moradores.

Residente da região há mais de dez anos, a autônoma Rosimeire Nire ressaltou a importância da revitalização da via. “Antes tinha bastante buraco e o risco de acidente era maior, né? Agora realmente ficou uma maravilha, um tapete. Bem melhor para transitar”, explicou.

Pescadora e comerciante, Maria da Conceição Oliveira também falou sobre a conclusão da obra, que melhorou o acesso da população tanto para a BR-101 como para a SE-100. “Ficou bem melhor, comparado ao que era antes. Aconteciam alguns acidentes ou problemas nos carros, mas agora, pelo visto, não tem mais isso”, complementou.

Sobre a obra

A obra, realizada pelo Governo de Sergipe, faz parte do Programa Pró-Rodovias, do Avança Sergipe, cujo objetivo é fortalecer a economia do estado, prejudicada com a pandemia da Covid-19.

Com investimentos na ordem de R$ 11.501.696,44, provenientes do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa),a intervenção correspondeu à reestruturação de 19,3 Km da pista de rolamento entre o entroncamento da BR 101 até à SE-100.

Ao todo, foram executados os serviços de limpeza mecanizada e remoção de camada vegetal, roçagem, poda de árvores, reciclagem, drenagem, terraplenagem, remoção e implantação de nova defensa metálica, limpeza de sarjeta e meio-fio, caiação de meio-fio, compactação, imprimação e pavimentação asfáltica.

Fonte e foto ASN