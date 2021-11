Município de Aracaju recebe prêmio Band Cidades Excelentes

Aracaju recebeu o prêmio Band Cidades Excelentes, na tarde desta sexta-feira, 12. O certificado que confere à capital sergipana o título, na etapa estadual, foi entregue ao prefeito Edvaldo Nogueira, pelo diretor da Band Bahia e Sergipe, Edmilson Vaz, e pelo diretor regional da emissora, Cacau Ventura. De iniciativa da Rede Bandeirantes e do Instituto Aquila, a premiação tem como finalidade incentivar a melhoria da realidade dos municípios brasileiros, através do reconhecimento às boas práticas das gestões públicas. Aracaju venceu em quatro categorias e disputará a etapa final com as outras cidades representantes dos demais estados.

“É com grande alegria que recebo esse prêmio, porque ele representa um reconhecimento ao trabalho que estamos fazendo em Aracaju desde janeiro de 2017. Realizamos um grande planejamento e, com ele, nossa cidade se transformou, em todos os aspectos, inclusive, no enfrentamento à pandemia. Portanto, todos os resultados positivos alcançados pela nossa gestão, é fruto desse trabalho planejado”, destacou o prefeito.

Ao receber o prêmio, Edvaldo ressaltou que a iniciativa da emissora, juntamente com o instituto “representa a valorização dos municípios brasileiros e mostra a importância das cidades como instrumento para alavancar o país”. “É uma premiação que reconhece as prefeituras como um ente federativo extremamente importante para o progresso, para o desenvolvimento e para a construção de um futuro melhor para os cidadãos”, frisou o gestor.

O diretor da Band Bahia e Sergipe, Edmilson Vaz, disse que, para a emissora “é uma honra entregar essa premiação ao prefeito Edvaldo”. “É um prêmio inédito, somos a primeira emissora de televisão a idealizar uma premiação para valorizar, justamente, quem está no front, que são os municípios. A Band fez um mapeamento das 5.700 cidades do Brasil e, a partir dele, realizou as etapas estaduais, tendo a felicidade de, hoje, entregar o prêmio para Aracaju que ganhou títulos na categoria para cidades acima de 100 mil habitantes”, afirmou.

Premiação

O prêmio Band Cidades Excelentes é direcionado a todos os municípios brasileiros. Aracaju concorreu nas categorias para as cidades acima de 100 mil habitantes, se destacando nos pilares Eficiência Fiscal e Transparência, Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública, além de Índice Geral Municipal.

De iniciativa do Grupo Bandeirantes, em parceria com o Instituto Aquila, a premiação tem como propósito reconhecer as iniciativas pioneiras das gestões públicas municipais; incentivar a implementação de projetos de melhoria na esfera pública; disseminar soluções de gestão que sirvam de referência para outros municípios; valorizar servidores públicos que atuam de forma proativa em benefício da população. A etapa final ocorrerá no final deste mês, em um evento em Brasília.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Por Tirzah Braga