Nova avenida receberá o nome do conselheiro Reinaldo Moura

A nova avenida, que está em construção no bairro 17 de Março, receberá o nome do conselheiro aposentado Reinaldo Moura Ferreira, que faleceu na última quinta-feira, 11. A homenagem foi uma sugestão do prefeito Edvaldo Nogueira ao vereador Antônio Bittencourt. Eles se reuniram nesta sexta-feira, 12, quando discutiram a proposição, que será apresentada pelo parlamentar à Câmara Municipal de Aracaju.

“Estamos construindo um novo eixo viário no 17 de Março, que interliga as avenidas Alexandre Alcino e João Batista Costa. É uma obra muito desejada pela comunidade e terá um papel muito importante na mobilidade urbana para os bairros 17 de Março, Santa Maria e Aruana. De modo que acredito ser muito justo denominar esta via fazendo uma homenagem a Reinaldo Moura”, destacou Edvaldo.

O vereador Antônio Bittencourt ressaltou que se sente honrado em ser o autor do projeto lei que dará nome à nova avenida. “É uma justa homenagem a este sergipano, político, conselheiro aposentado do Tribunal de Contas e radialista. Reinaldo Moura merece o respeito de todos nós e terá seu nome eternizado nesta nova avenida”, afirmou.

Natural de Japaratuba, Reinaldo Moura Ferreira, tinha 77 anos. Foi vereador de Aracaju, deputado estadual e conselheiro do TCE. Também exerceu a profissão de radialista. Reinaldo foi internado na noite da última terça-feira, 9, no Hospital Primavera, na capital sergipana, com quadro de dissecção aguda de aorta, um distúrbio cardiovascular, e foi submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência. Em seguida, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu.

A nova avenida tem um projeto moderno e arrojado. Em cerca de 1,2 km de pista dupla pavimentada em asfalto, foi implantada uma ciclovia e 3,5 km de calçadas, adequando a via às normas de acessibilidade. No momento, está sendo finalizada a implantação da iluminação pública com a tecnologia LED em toda a extensão da pista, que já está com as sinalizações vertical e horizontal implantadas.

AAN – Foto: Emurb