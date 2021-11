Prefeitura conclui vacinação no Drive Tudo Pet com 2.440 animais imunizados

A vacinação antirrábica no Drive Tudo Pet, o drive-thru estruturado pela Prefeitura de Aracaju no Parque de Exposições João Cleophas, no bairro José Conrado de Araújo, foi encerrada nesta sexta-feira, 12. Neste posto, que é uma inovação da campanha contra a raiva coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), foram imunizados 2.440 animais, sendo 1.618 cães e 822 gatos.

De acordo com a gerente do Centro de Controle de Zoonose (CCZ), Marina Sena, o intuito do ponto foi agilizar e manter a organização da Campanha. “No drive, o tutor do pet poderia acessá-lo de carro, moto, bicicleta ou mesmo a pé, bastava apresentar o cartão de vacina do animal, se tivesse. São contemplados na campanha caninos e felinos com idades a partir de três meses de vida”, explica.

Aprovação

Maria Alice dos Santos Matos, tutora do cachorro “Bolinha”, elogiou a estrutura do drive. “Foi tranquilo, rápido e também fui muito bem atendida”. Ela ainda destacou os benefícios do drive, afirmando ter sido sua “salvação”, porque quando a equipe estava com ponto fixo em seu bairro Alice estava viajando. Aldair de Melo Galvão, tutor de quatro animais, três cachorros e um gato afirma ter sido excelente a ideia do drive pois “facilitou, e muito, a vida deles [os bichinhos]”, frisou.

Encerramento da campanha

Neste sábado, dia 13, será concluída a Campanha com os pontos fixos, os quais funcionarão de 8h às 16h, nos bairros Dom Luciano, Soledade, Lamarão, Japãozinho, Coqueiral, Porto Dantas, Cidade Nova, 18 do Forte, Palestina, José Conrado de Araújo, Santos Dumont, São Carlos, Olaria, Jardim Centenário e Bugio. Os animais mais agressivos devem usar focinheiras, para evitar acidentes, e coleiras para evitar fugas.

“É importante também ressaltar que quem não conseguir levar o animal de estimação para tomar a vacina antirrábica durante a campanha, o CCZ disponibiliza doses durante todos os dias úteis do ano. O contato da Unidade é 3179-3564 e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1081, no bairro Capucho, vizinho à sede do Ibama”, enfatiza a gerente.