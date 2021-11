Saúde na escola realiza atendimentos para alunos de Santa Rosa

Com o objetivo de cuidar da saúde dos estudantes de Santa Rosa de Lima, a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde promoveu nesta sexta-feira, 12, mais uma ação importante. O Programa Saúde na Escola ocorreu no Ginásio do povoado Cana brava e teve a participação dos estudantes do Centro de Excelência Edélzio Vieira de Melo.

Durante o evento, os alunos tiveram a oportunidade de realizar apresentações musicais, danças, testes rápidos e atualização de carteira de vacinação. Além disso, ocorreu um bate-papo sobre gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis e verificação de glicemia e de P.A. A vacinação também foi liberada para o público da região.

A secretária municipal de Saúde, Luana, reforça que o objetivo do programa é contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde. ” Estamos trabalhando ativamente para viabilizar um bom desenvolvimento do Programa na escola, pois acreditamos que podemos trazer qualidade de vida dessas crianças e adolescentes”, pontuou.

TDantas Comunicação