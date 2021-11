Trânsito na ponte sobre o Rio Poxim é interditado neste sábado

A obra de ampliação da ponte Juscelino Kubitschek, situada sobre o Rio Poxim, avança e para a continuação do serviço, executado pela Prefeitura de Aracaju, por meioda Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), o trânsito na ponte será interrompido, temporariamente, neste sábado, dia 13, das 9h às 16h, no sentido praias/Centro.

O trânsito será bloqueado na avenida Beira Mar no trecho próximo ao cruzamento com a avenida Murilo Dantas. Sendo assim, os veículos que vêm pela Beira Mar, sentido praias/Centro, serão desviados para a Murilo Dantas e seguirão por outras vias.

A avenida José Carlos Silva também pode ser utilizada como rota alternativa. Agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju estarão no local organizando o trânsito, fazendo os bloqueios e orientando os condutores.

“Teremos agentes e sinalizações móveis para bloquear a avenida e pedimos aos condutores que fiquem atentos ao trafegarem pela Beira Mar no sábado. O bloqueio é necessário para a execução do serviço na ponte e estaremos atuando para garantir a mobilidade na região”, explica o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara.

Transporte coletivo

Devido ao bloqueio no sábado, o itinerário das seguintes linhas de ônibus serão alterados: 007-Fernando Collor/Atalaia; 411B-Inácio Barbosa/D.I.A; 702-Augusto Franco/Mercado via Beira Mar e 717-Mosqueiro/Mercado via Beira Mar.

As Linhas 007 e 717 passarão pela avenida Antônio Alves, av. Beira Mar, av. Murilo Dantas, av. Dr. José Thomaz D’Ávila Nabuco (Canal 5), rua Maria de Lourdes Ramos Gonçalves, av. Josino José de Almeida (Canal 4), ponte, av. Paulo VI, Av. Iolanda Pinto de Jesus, av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, av. Jornalista Santos Santana e av. Beira Mar.

Já a Linha 702 seguirá pela avenida Murilo Dantas, rótula do antigo Farol, av. Murilo Dantas, av. Dr. José Thomaz D’Ávila Nabuco (Canal 5), rua Maria de Lourdes Ramos Gonçalves, av. Josino José de Almeida (Canal 4), ponte, av. Paulo VI, av. Iolanda Pinto de Jesus, av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, av. Jornalista Santos Santana e av. Beira Mar.

A Linha 411B passará pela avenida Tancredo Neves, retorno do Posto Petrox, av. Tancredo Neves.

Sobre a obra

A obra de ampliação da ponte Juscelino Kubitschek, no bairro Farolândia, prevê ampliação em quatro metros nos seus dois lados. No sentido Centro/praias haverá um aumento de mais dois metros, para construção de uma pista para pedestres. No sentido contrário, este passeio já existe.

Com isso, a ponte, que possui 160 metros de extensão, contará com três faixas de rolamento, ciclovia e duas pistas para pedestres nos dois sentidos, ambos com 12 metros de largura. Desta forma, o trecho terá maior fluidez no tráfego de veículos, mobilidade e acessibilidade.

Para o serviço, são investidos mais de R$17,5 milhões, com financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal, por meio do programa Pró-Transporte. A obra integra o Projeto de Mobilidade Urbana, que requalificou os corredores de transporte Beira Mar, Augusto Franco, Hermes Fontes e Centro/Jardins e contempla a reforma dos terminais de integração; e o Planejamento Estratégico 2021-2024, que objetiva cumprir não apenas o papel social, sustentável, de desenvolvimento, mas de geração de emprego, renda e progresso para Aracaju.

Fonte: SMTT