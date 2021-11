Ciclista morre após colisão com veículo de passeio na Avenida Coelho e Campos, em Aracaju

Mais um acidente de trânsito com vitima fatal foi registrado na capital sergipana pela Companhia de Polícia de Trânsito (CPTRAN).

Um ciclista morreu na noite deste sábado (13) na avenida Coelho e Campos, em Aracaju, após um veículo Voyage colidir com uma bicicleta. Uma equipe do Batalhão de Radiopatrulha chegou ao local e preservou a cena.

O condutor do veiculo fez o teste do etilômetro e deu 0.00 mg/ l, mas foi levado a delegacia para prestar depoimento, permaneceu no local e deu todo apoio a polícia.

Esta foi a 22° morte registrada pela CPTRAN na capital em 2021.

Com informações e foto da CPTran