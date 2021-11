Rodrigo Valadares faz crítica aos partidos de esquerda por votar contra Auxílio Brasil

O deputado estadual por Sergipe, Rodrigo Valadares, usou a tribuna na Assembleia Legislativa de Sergipe para criticar os partidos de esquerda que votaram contra a Proposta de Emenda da Constituição (PEC) dos Precatórios, que possibilitará o Auxílio Brasil a milhares de brasileiros.

“Por 323 votos 172, Câmara aprova em segundo turno a PEC dos Precatórios e texto vai ao Senado. Esses que votaram contra, pasmem, são de partidos de esquerda, do PT, PDT, PCdoB, ou seja, dos comparsas de Lula e Ciro Gomes. Essa turma que os enganavam, que diziam votar a favor do trabalhador e do povo pobre, agora votando contra você receber R$ 400”, disse.

O parlamentar relatou ainda que esta é uma oportunidade para que 17 milhões de brasileiros se alimentem. “Essa PEC é o que vai possibilitar o auxílio Brasil de R$ 400 para mais 17 milhões de brasileiros que passam fome hoje, por conta da inflação, que é um fenômeno mundial, resultado do fique em casa e a economia vemos depois”, esclareceu.

Finalizando, o parlamentar parabenizou o presidente Jair Bolsonaro pela sensibilidade ao problema e o método de controle, além de lamentar a postura da esquerda em querer prejudicar milhares de brasileiros por jogos políticos.

Por Luísa Passos