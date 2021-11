Laércio discute com representantes de entidades  políticas públicas para pessoas com deficiência

Foi realizado nesta sexta-feira, 12, em Aracaju, um amplo debate sobre promoção de políticas públicas voltadas para Pessoas com Deficiência (PCDs). A reunião contou com a presença de representantes das entidades ligadas à categoria no Estado de Sergipe e o deputado federal Laércio Oliveira (PP), que defende medidas eficientes e ações concretas que busquem soluções para os problemas enfrentados no dia a dia. Foi o segundo encontro com o parlamentar.

Para Laércio, as pessoas com deficiência não podem ser vistas como ‘coitadinhas’. “Não gosto desse tipo de comentário, não venham dizer isso do meu lado. Todos nós merecemos um lugar ao sol e muitas vezes só precisamos de uma oportunidade. E quando ela surge, a gente se desdobra e constrói as portas de saída que precisam. Só acredito em política públicas com portas de entrada e saída. Se assim não for, elas acabam se tornando um feudo, construídos com outras intensões’, avaliou o deputado.

Segundo o parlamentar, as dificuldades que o destino impôs para as pessoas com deficiência não podem servir como um inibidor. “São tantos exemplos aqui, que o destino quis que elas tivessem mais dificuldades que outras pessoas por carregar alguma deficiência na sua vida, mas isso em nenhum momento deve servir como um inibidor. Somos todos iguais, e eu quero fazer a minha parte e me colocar à disposição para tentar, conjuntamente, ajudar a construir políticas públicas concretas para todos vocês”, disse Laércio Oliveira.

O presidente do Conselho Estadual da Pessoa do Deficiência e Altas Habilidades de Sergipe, Antônio Luís, afirmou que o apoio do deputado às pessoas com deficiência tem renovado as esperanças de todos. Segundo ele, as pessoas com deficiência são carentes de apoio não só político, mas humano e também laboral. “Eles precisam trabalhar, crescer e se desenvolver, e Laércio Oliveira tem essa visão. A comunidade está satisfeita com os entendimentos que estão sendo construídos e vamos avançar ainda mais levando nossos projetos para apreciação do deputado”, frisou.

Roque Hudson da Fonseca Hora, presidente do Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência, classificou o debate como foi muito construtivo e esclarecedor. Para ele, o deputado mostrou ser um grande colaborador do movimento. “Vamos nos integrar nesse contexto para que possamos colher lá na frente bons frutos em benefício de todas as pessoas com deficiência do Estado de Sergipe. Queremos melhorias para as políticas públicas que já existem e não são aplicadas. Com o apoio de dele, nós queremos que as políticas públicas sejam colocadas em prática”, disse.

Foto assessoria

Por André Carvalho