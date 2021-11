Veja o que abre e o que fecha no feriado do dia 15, Proclamação da Republica, em Sergipe

O feriado nacional do dia 15 de novembro, Proclamação da República, altera funcionamento de serviços em Sergipe.

Os órgãos municipais e estaduais não funcionarão, com exceção dos serviços considerados essenciais para o funcionamento da cidade, nas áreas de saúde e segurança.

Mercados e feiras de Aracaju

Os mercados centrais Antônio Franco e Thales Ferraz abrirão das 6h às 12h. Os demais mercados estarão fechados, inclusive o central Virgínia Franco e o setorial Milton Santos, no conjunto Augusto Franco, que, neste dia, recebem serviços intensificados de limpeza. Não há feira livre às segundas-feiras.

Centro de Aracaju e lojas de rua

As lojas estão autorizadas a funcionar, de acordo com Convenção Coletiva, das 9h às 13h, segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas.

Agências bancárias

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não funcionarão no dia 15 de novembro.

Shoppings

Riomar e Jardins – As praças de alimentação dos dois centros de compras e os restaurantes Ferreiro Grill, Camarada Camarão, Madero, Senzai, Tio Armênio, Austrália e Azougue abrirão das 12h às 21h. As demais lojas e quiosques irão operar das 14h às 20h.

No Shopping Jardins, o GBarbosa irá abrir das 7h às 20h e as clínicas Oftclin e Saúde Center estarão fechadas. No RioMar, o hipermercado GBarbosa abrirá das 9h às 20h e a academia Smart Fit das 9h às 15h.

Aracaju Parque Shopping – Lojas satélites e quiosques funcionarão das 14h às 20h. Lojas âncoras das 14h às 20h. Praça de alimentação funciona das 12h às 22h. O Centerplex Cinemas funciona conforme a programação da rede.

Prêmio – O setor de alimentação funcionará das 12h às 22h. Lojas âncoras estarão abertas das 12h às 20h. Quiosques e demais lojas e lazer, das 14h às 20h.

Parques, praias e orlas

As praias do litoral sergipano estão liberadas. Os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol (Mosqueiro) ocorrerão sem qualquer alteração, das 8h às 17h.

O Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), no Jardins, abrirá para caminhadas, atividades esportivas e de lazer, das 5h às 21h30. O Parque Ecológico Poxim, no Inácio Barbosa, funcionará normalmente, das 6h às 18h;

O Centro de Artesanato Chica Chaves, no bairro Industrial, não funciona às segundas-feiras.

Supermercados

De acordo com a Associação Sergipana de Supermercado, os estabelecimentos funcionam normalmente no feriado, conforme horário de cada loja.