Condutor embriagado avança preferencial e por pouco não colide com uma viatura da CPTran

O caso foi registrado no final da noite do sábado (13), por volta das 23 horas, na rua Rafael de Aguiar, quando um condutor de um veículo Hyunday I30 avançou a preferencial utilizando o celular e por pouco não colide com uma guarnição da CPTran.

Ao ser abordado, o motorista aparentava sinais de embriaguez e ao fazer o teste do bafômetro, constatou 0.53 mg/ l de álcool expelido no ar (a partir de 0 .34 mg/ l, o condutor deve receber a voz de prisão por embriaguez), sendo o mesmo conduzido a delegacia para responder os procedimentos legais.

Além da multa por conduzir o veículo embriagado, o condutor ainda foi autuado por utilizar o celular ao volante e por estar com a película de forma irregular no pára-brisa do seu veículo.

Com informações e foto da CPTran