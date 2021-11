Congresso Técnico define regulamento do Sergipão de 2022

Dirigentes e representantes dos clubes profissionais, credenciados a disputar o Campeonato Sergipano de Futebol Profissional de 2022 estiveram reunidos na tarde desta sexta-feira (12/11) para deliberar sobre o Sergipão 2022. Na oportunidade foi lido e aprovado o regulamento da competição, que sofreu algumas modificações em relação ao certame deste ano.

A reunião teve início com um minuto de silêncio em homenagem póstuma a Reinaldo Moura, ex-presidente e conselheiro do Sergipe, falecido na manhã da quinta-feira (11). Ernan Sena, atual presidente do Sergipe usou da palavra, destacou a atuação de Reinaldo Moura à frente do time rubro e sugeriu que o troféu de campeão sergipano de 2022, receba o nome do desportista recentemente falecido. A proposta foi aprovada por unanimidade.

O presidente Milton Dantas abriu a reunião dando as boas vindas aos presentes e destacou os recentes erros de arbitragem que tem prejudicado alguns clubes brasileiros entre eles, o Confiança, representante sergipano na Série B.

Sergipão 2022 – O Campeonato sergipano do próximo ano terá Início no dia 25 de janeiro e as finais serão nos dias 26 de março e 2 de abril. Corrigindo o regulamento deste ano, o rebaixamento será pela classificação geral. As equipes classificadas em nono e décimo lugares serão rebaixadas. As semifinais será o cruzamento entre o primeiro de A x Segundo de A e Primeiro de B x Segundo B.

A competição terá três fase. A fase de classificação, semifinais e finais. Os clubes foram divididos em dois grupos. As equipes do Grupo A enfrentam as equipes do Grupo B, em turno e returno. Os dois primeiros colocados em cada grupo fazem a semifinal, que será um cruzamento com o primeiro de A enfrentando o segundo do Grupo e o primeiro de B, enfrentando o segundo do Grupo B. Os vencedores farão a grande final em jogos de ida e volta.

Depois de lido e aprovado o regulamento pelos dirigentes, foi realizado o sorteio dos grupos que ficaram assim constituídos:

Grupo A: Itabaiana, vice campeão Serie A 2 de 2021, Sergipe, Freipaulistano e Gloriense.

Grupo B – Lagarto, Campeão Série A 2 de 2021, Confiança, Boca Júnior e Maruinense.

Participaram da reunião presidentes ou representantes das equipes do Confiança, Sergipe, Itabaiana, Maruinense, Gloriense, Lagarto, Boca Júnior e Freipaulistano. O campeão sergipano de 2022 receberá o troféu Reinaldo Moura e representará o estado na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Brasileiro da Série D. O vice campeão serão representante sergipano na Copa do Brasil e brasileiro da Série B.

Fonte e foto FSF