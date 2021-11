Estado Sergipe apresenta 5º maior crescimento do PIB no país

De acordo com dados divulgados pelo Observatório de Sergipe, órgão vinculado à Secretaria de Estado Geral de Governo, com base num estudo em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o produto interno bruto (PIB) de Sergipe foi de R$ 44,69 bilhões em 2019 e apresentou crescimento em volume de 3,6% em relação ao ano anterior. Foi o 5º maior crescimento entre os estados brasileiros. As informações fazem parte do Relatório do PIB 2019, divulgado pelo Observatório de Sergipe/ Superplan.

O governador Belivaldo Chagas comemorou os dados positivos e destacou o trabalho do governo do Estado para retomada de investimentos em Sergipe. “Graças a um trabalho de gestão nas contas públicas, iniciado desde que assumimos, conseguimos retomar o poder de investimento, chegando a 2021 como o 8º estado do Brasil que mais aloca recursos proporcionalmente na economia. Tudo para que Sergipe continue se desenvolvendo, trazendo obras, emprego e renda para a nossa gente”, apontou.

Setores

Sergipe ficou entre os cinco estados do país que mais cresceram, proporcionalmente, com avanços nos três setores principais: Agropecuária (5% da economia do estado), com condições climáticas favoráveis; Indústria(20%), com um aumento na geração de energia elétrica; e nos Serviços, responsáveis por 75% do Valor Adicionado Bruto (VAB) sergipano em 2019.

Destaque também para a Geração de energia elétrica e produção de milho que se apresentaram dentre as atividades com crescimento, assim como a Indústria da construção que também registrou crescimento em 2019.