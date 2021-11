Um grave acidente envolvendo um carro de passeio deixou um pessoa morta no inicio da manhã desta segunda-feira (15) no município de Pacatuba.

As primeiras informações são de que no carro estava um casal e uma criança, sendo que a mulher morreu no local.

Até o momento não foi informado o estado de saúde do homem e da criança.

Com o impacto, a frente do carro ficou parcialmente destruída.

Uma equipe da criminalística e o Instituto Médico Legal foram acionados.