IFS realiza Semana da Consciência Negra a partir da terça, 16

O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi) do Instituto Federal de Sergipe (IFS) convida toda comunidade acadêmica a participar na próxima terça, 16, da abertura da Semana da Consciência Negra. O evento será realizado a partir das 10h no canal oficial do IFS no YouTube. Os interessados não precisarão se inscrever previamente. A oportunidade será de fomentar uma discussão crítica sobre a inserção do negro na sociedade brasileira.

Segundo o professor e coordenador do Núcleo, Alexandre de Oliveira, o Neabi está em uma nova fase e entende esta data como sendo uma oportunidade para sensibilizar a comunidade para a necessidade de inclusão da pessoa negra em diversas esferas. “Além disso, é o momento de realçarmos as contribuições afro-diaspóricas na construção da identidade brasileira e, especialmente no âmbito da sociedade sergipana”, reflete o professor.

Este ano, os campi do IFS realizarão uma programação diversificada com debates, palestras, rodas de conversa e mesas-redondas em torno da temática e obedecendo uma agenda específica, com transmissão on-line através de diferentes plataformas.

Confira a programação:

Local: Canal Youtube IFS

MANHÃ

10h:00 Abertura

NEABI – Alexandre de Oliveira

Mestre Lucas

Reitoria – Ruth Sales

10h:20 Momento Cultural: A pretude é massa!

Giovanna Rodrigues Souza de Almeida

10h:30 Conferência de Abertura

NEABI: diálogos sobre educação antirracista na perspectiva inclusiva dos Institutos Federais.

Roberto Carlos Oliveira dos Santos (IFBAIANO)

Mediador: Irineia Nascimento

11h:30 Momento de interação

12h:00 Encerramento

TARDE

16h:00 Momento Cultural: A pretude é massa!

16h10 Roda de Conversa

Debatendo o mito das oferendas nas religiões de matriz africana

Robert Mecenas (IFS)

Mediação: Edmilson Oliveira

17h:00 Exibição Curta Metragem

“Cartuchos de Super Nintendo em Anéis de Saturno” | Direção: Leon Reis | 2018

Comentadores: Alexandre de Oliveira, Lu Silva, Jocelaine Oliveira

NOITE

18h:30 Diálogos temáticos

Afrofuturismo: a ficção científica e as possibilidades de futuro numa perspectiva negra

Augusto Rodrigues (IFRO)

Mediação: Elza Ferreira Santos e Afram Meneses

19h:00 Momento de interação19h:30 Encerramento

Fonte: IFS/SE