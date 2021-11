Mosaic Fertilizantes abre inscrição para estágio em Rosário do Catete

A Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras globais de fosfatos e potássio combinados, abre inscrições para o Programa de Estágio do segundo semestre de 2021. São 32 vagas distribuídas por Candeias (BA), Rondonópolis (MT), Paranaguá (PR), Catalão (GO), Tapira (MG), Uberaba (MG), Rosário do Catete (SE) e São Paulo (SP). O processo de seleção será todo em formato digital. Os interessados podem se inscrever até 9 de julho por meio do site: http://www.mosaicco.com.br.

A seleção dos candidatos será feita por meio de testes utilizando inteligência artificial, que farão a análise de adequação cultural e técnica dos candidatos com o perfil da empresa, entrevistas por vídeo e dinâmicas de grupo gamificadas. Os aprovados seguirão para etapas admissionais e de onboarding. Todos que que não seguirem adiante receberão uma devolutiva.

“Valorizamos a diversidade e estamos em busca de profissionais que contribuam para o crescimento sustentável e de inovação da organização, com características como curiosidade, conectividade e criatividade. Buscamos pessoas que tenham facilidade para lidar com mudanças e queiram aprender em um ambiente dinâmico, se desenvolvendo por meio do programa, que proporcionará muitos aprendizados e aplicação dos conhecimentos obtidos na graduação”, pontua Adriana Alencar, Vice- Presidente de Recursos Humanos da Mosaic Fertilizantes.

Durante o programa de estágio, os participantes poderão alavancar suas habilidades técnicas e comportamentais por meio das trilhas de desenvolvimento. “Os profissionais recebem atividades alinhadas à metodologia 70-20-10 – 70% aprender fazendo, 20% aprender com os outros e 10% aprender em cursos e leituras. Acreditamos que isso traz um desenvolvimento completo para que os candidatos estejam preparados para futuras oportunidades”, completa a executiva.

Além de todo o cuidado com a experiência do estagiário, a empresa também oferece a oportunidade de ingresso em uma companhia em crescimento, que atua em dois setores muito relevantes para a retomada da economia no pós-pandemia, agronegócio e mineração. As oportunidades são para as áreas: Operações, Comercial, Finanças, Jurídico, Assuntos Corporativos, Comunicação, Estratégia e Desenvolvimento de Negócios, Transformação e Recursos Humanos.

Para se inscrever, o candidato deve estar cursando o penúltimo ou último ano da graduação. As oportunidades contemplam cursos como administração, economia, comércio exterior psicologia, direito, relações internacionais, agronomia, ciências contábeis, tecnologia da informação, matemática e engenharias.

Sobre Mosaic Fertilizantes

Com a missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa, a Mosaic atua da mina ao campo. A empresa entrega cerca de 27,2 milhões de toneladas de fertilizantes ao ano para 40 países, sendo uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados. No Brasil, por meio da Mosaic Fertilizantes, opera na mineração, produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes para aplicação em diversas culturas agrícolas, ingredientes para nutrição animal e produtos industriais. Presente em dez estados brasileiros e no Paraguai, a empresa promove ações que visam transformar a produtividade do campo, a realidade dos locais onde atua e a disponibilidade de alimentos no mundo. Para mais informações, visite www.mosaicco.com.br. Siga-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn.

Foto: Freepik

Fonte: Assessoria de Imprensa