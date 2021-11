A Bial, Moro diz que está preparado pra ser presidente e revela guru na economia

“Estou pronto para liderar esse projeto, e construindo um projeto consistente com o povo brasileiro. Se o povo brasileiro tiver essa confiança, o projeto segue adiante.”

Bial também quis saber com quem Moro tem discutido suas ideias para o país e o ex-juiz conta que reuniu um grupo de especialistas com quem tem conversado principalmente sobre assuntos relacionados à economia. Entre os nomes, ele citou apenas um, Affonso Celso Pastore, autor do recém-lançado “Erros do passado, soluções para o futuro: A herança das políticas econômicas brasileiras do século XX”.