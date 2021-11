Advogado Danniel Costa é eleito presidente da OAB Sergipe

A advocacia do Estado elegeu nesta terça-feira, 16, os dirigentes da OAB Sergipe. Com mais 3.038 mil votos, a chapa 02, liderada por Danniel Costa, foi eleita para o triênio 2022/2024 assumindo o compromisso da OAB com a defesa da classe, da sociedade e cidadania.

Cerca de 8 mil advogados e advogadas estavam aptos para votar, nas seções eleitorais disponibilizadas em Aracaju, Lagarto, Estância, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana e Propriá.

Intitulada “Nova OAB – conectada com você”, a chapa vitoriosa tem como vice-presidente, Letícia Mothé Barreto; secretário-geral, Nilton Lacerda; secretária-adjunta, Clara Ferreira da Conceição; tesoureiro, Ismar Ramos, e presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, Marília Menezes.

Realizado na capital e no interior do Estado, o pleito teve ao todo 5.869 votos (contando com nulos e brancos), que definiram os membros da diretoria da OAB e Caixa de Assistência dos Advogados, além dos Conselhos Seccional e Federal da OAB/SE, que levantarão as bandeiras da instituição nos próximos anos.

Confira os membros da chapa: Nova OAB

Com informações e foto da OAB/SE