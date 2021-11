Alunos retornam às aulas presenciais de forma gradativa na Unit

Mesmo com a disponibilidade do ensino híbrido, muitos estudantes optaram por voltar a presencialidade no Campus Farolândia

A pandemia do coronavírus mudou de forma significativa a rotina de muita gente. Para os estudantes, a sala de aula precisou ser adaptada na modalidade virtual e o contato com professores e colegas se deu através das redes sociais e dos aplicativos de mensagens instantâneas. Agora, quase um ano e oito meses depois do início das aulas virtualizadas, por conta da diminuição de casos e aumento da vacinação na população geral, muitas atividades já estão voltando ao normal.

Esse é o caso do retorno da presencialidade dos alunos nas aulas da graduação da Universidade Tiradentes. Utilizando o modelo híbrido, os estudantes possuem a opção em acompanhar as disciplinas tanto de forma virtual por meio da plataforma Google Meet, como comparecendo às aulas presenciais. Com rígido protocolo de segurança, os Campus da Unit estão sinalizados com orientações de biossegurança e seguem uma rotina de limpeza e desinfecção de espaços bem rigorosa, além do distanciamento social nos espaços coletivos e nas salas de aula.

De forma cautelosa, os alunos que decidiram voltar às atividades no formato presencial já estão frequentando a Universidade. Os universitários mostraram empolgação e felicidade com o retorno, especialmente aqueles que tiveram o primeiro contato com a vida estudantil na Unit durante a pandemia. Bianca Oliveira cursa atualmente o segundo período de Arquitetura e Urbanismo e acompanhou aula de “História e Teoria” com a professora Dora Diniz no Campus Farolândia. Ela conta que a grande maioria dos seus colegas de classe resolveu voltar para a modalidade presencial.

“Ninguém da minha turma havia tido contato nem com as instalações da Unit e nem com os outros colegas de forma presencial, é maravilhoso encontrá-los pela primeira vez. Além disso, todos os protocolos estão sendo seguidos e as aulas acabam sendo cada vez melhores no presencial. A atenção agora é redobrada”, reflete.

Já Daniel Sales, estudante de Psicologia, cursa o quarto período na instituição, onde três deles foram totalmente na modalidade virtual. “Eu acabo me dando melhor com o ensino presencial, pois, me distraio muito fácil com barulhos externos e aqui, como é um ambiente mais focalizado, eu consigo prestar mais atenção na aula e nos assuntos. Também é muito legal reencontrar os colegas e conhecer pessoalmente aqueles que a gente só falava de forma virtual”, reitera.

Para Tatiana Torres, professora de Psicologia da instituição, apesar dos desafios do ensino híbrido, tudo foi reestruturado e pensado para a qualidade do ensino-aprendizagem do aluno. “O reencontro com a turma tem sido muito bom, eles estavam sentindo muita falta do contato presencial”, conta.

O Grupo Tiradentes considerou Saúde e Segurança, e Educação e Pesquisa para desenhar o Plano de Reabertura. Para isso, os ambientes de trabalho e de ensino foram reestruturados com demarcação que prevê distanciamento de até dois metros, além da instalação de barreiras acrílicas para mesas e balcões nos setores de atendimento (funcionando em regime reduzido) e sinalização com regras de conduta para prevenção ao contágio – higienização, restrição nos elevadores, direcionamento de fluxo e barreiras.

A máscara é item obrigatório para todos e o tipo face shield (viseira) para uso dos professores nas aulas. Também há verificação de temperatura de todos que acessam os campi da Unit.

O dispenser de aproximação da boca dos bebedouros estão isolados, incentivando uso de garrafas e copos para hidratação. Dispenser e totens de álcool gel estão distribuídos ao longo de todo o campus, bem como tapetes sanitizantes instalados no acesso dos prédios e áreas comuns, além da intensificação de desinfecção dos ambientes, incluindo higiene dos equipamentos de ar condicionado conforme indicações do governo do estado.

Assessoria de Imprensa