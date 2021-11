Bolsonaro sem palanque em Sergipe

Por Adiberto de Souza *

Parece que não caberá mais ao PL a tarefa de montar um palanque para o presidente Jair Bolsonaro. É que as tratativas para a filiação do capitão de pijama ao Partido Liberal deram pra trás, após o dito cujo não aceitar que a legenda faça aliança com o PSDB de São Paulo. Bolsonaro também ficou irritado ao saber que muitas lideranças do PL já decidiram apoiar o presidenciável Lula da Silva (PT). Em Sergipe, estava quase tudo certo que o palanque do inquilino do Palácio do Planalto seria montado pelo grupo liderado por Valmir de Francisquinho (PL), ex-prefeito de Itabaiana. O distinto já havia até sido convidado para prestigiar a filiação de Bolsonaro, festa desfeita desde que o capitão e o PL se desentenderam. Caso este acordo não seja retomado, o presidente vai tentar se filiar em outro partido, desde que possa chamá-lo de seu. Misericórdia!

Pé na estrada

O senador e pré-candidato a governador Rogério Carvalho (PT) aproveitou o feriadão para bater as sete freguesias de Sergipe. Esteve em Ribeirópolis, Pinhão, Pedra Mole, Malhador e São Domingos. Neste último município, foi ao local onde será construída a Orla Lado da Serra com recursos de emenda do Orçamento apresentada por ele. O senador também visitou em Malhador o mercado municipal construído com verba liberada por ele. Ah, bom!

Vão às urnas

Os advogados sergipanos vão às urnas, nesta terça-feira, para eleger as novas diretorias da seccional da OAB e da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA). A presidência da Ordem está sendo disputada por Inácio Krauss – candidato à reeleição – e Danniel Costa. Já para presidir a CAA concorrem os causídicos Aurélio Belém e Marília Menezes. O pleito será realizado em Aracaju, Itabaiana, Estância, Nossa Senhora da Glória, Propriá e Lagarto. Que vençam os melhores!

Justa homenagem

A nova avenida de Aracaju, em construção no bairro 17 de Março, receberá o nome do ex-deputado estadual Reinaldo Moura. Ele morreu na última quinta-feira (11), após uma cirurgia cardíaca de urgência. A homenagem foi proposta pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) ao vereador Antônio Bittencourt (PCdoB). O parlamentar vai apresentar projeto nesse sentido na Câmara Municipal. A via integrará um novo eixo viário que interliga as avenidas Alexandre Alcino e João Batista Costa. Legal!

Boca livre

Quem forrou a barriga com o bem servido café da manhã foi o deputado federal Valdevan Noventa (PL). O rega-bofe foi serviço pelo prefeito de Itabi, Júnior de Amynthas (DEM). O anfitrião do parlamentar vem a ser aquele cidadão que, em janeiro deste ano, furou a fila de vacinação contra a Covid-19 e ainda tirou foto colocando o braço na seringa. Com sua reprovável atitude, Amynthas deixou claro ser adepto do ditado: “Farinha pouca, meu pirão primeiro”. Crendeuspai!

Gravidez interrompida

Vinte por cento das brasileiras terão feito ao menos um aborto ilegal ao final da vida reprodutiva, ou seja, uma em cada cinco mulheres aos 40 anos terá abortado ao menos uma vez. Segundo pesquisa da Universidade de Brasília, a mulher que aborta tem entre 18 e 39 anos, é alfabetizada e de área urbana. A maior parte (48%) completou o ensino fundamental e 26% possuíam ensino superior. Do total, 67% já tinham filhos. E mais: 56% dos abortos foram praticados por católicas e 25% por protestantes ou evangélicas. Cruzes!

Rasteira em Ciro

Embora o PDT tenha Ciro Gomes como pré-candidato a presidente da República, o prefeito pedetista Edvaldo Nogueira (PDT) pode apoiar o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Pelo menos é o que informa o portal de notícias Brasil 247, com base em revelações de dirigentes do PDT. Há, contudo, quem não acredite nessa hipótese, pois em 2020, PT e PDT andaram às turras e as feridas abertas naquela campanha eleitoral ainda não cicatrizaram. Home vôte!

Eminência parda

Veja o que publicou no Jornal da Cidade a amiga Thaís Bezerra: “O presidente do PL em Sergipe, empresário Edvan Amorim, é o que se pode chamar de eminência parda. Embora seja o manda chuva do partido, ele prefere que outros filiados falem pela legenda. Tanto isso é verdade quer o presidente Jair Bolsonaro preferiu conversar sobre o PL com o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho. Segundo as más línguas, diante do prestigio junto ao novo filiado do PL, Valmir só não toma a sigla de Amorim se não quiser”. Misericórdia!

Não é bem assim

E a presidente do Podemos, delegada Danielle Garcia, admite ter se equivocado ao divulgar que um projeto do governo tramitando na Assembleia prevê o aumento em 20% o IPVA a partir de 2022. “Não tenho problema algum em admitir o erro, o meu compromisso é com a verdade”, afirma ela. Danielle faz questão de ressaltar que “a possibilidade de aumento foi levantada pelo próprio superintendente de Comunicação Social do Governo, Givaldo Ricardo”. Por conta da divulgação do reajuste do IPVA, o governo está processando, sob a acusação de propagarem fake news, a delegada, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) e o coronel/PM Rocha. Marminino!

Santa sergipana

A Assembleia Legislativa concede “In memoriam” o Título de Cidadã Sergipana à Santa Dulce dos Pobres, a primeira brasileira considerada santa pela Igreja Católica. Baiana de nascimento, Santa Dulce morou em São Cristóvão e um de seus primeiros milagres aconteceu em Itabaiana. Na mesma sessão especial desta terça-feira, o Legislativo outorgará a Medalha do Mérito Parlamentar à entidade Obras Sociais Irmã Dulce. Amém!

Dinheiro sujo

De um bebinho, enquanto bebia uma branquinha num cacete armado da periferia de Aracaju: “Depois da pandemia, lavar dinheiro nem sempre é lavar dinheiro”. Então, tá!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Tribuna, em 2 de janeiro de 1932.

* É editor do Portal Destaquenotícias