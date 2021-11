BPRv divulga balanço da Operação Proclamação República nas rodovias estaduais de Sergipe

Na manhã desta terça-feira (16), o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar divulgou o balanço das ocorrências registradas nas rodovias estaduais durante a Operação Proclamação da República.

Entre os dias 12 e 15 desse mês, período em que foi realizada a operação, os policiais militares do BPRv intensificaram as atividades de prevenção a acidentes nas rodovias estaduais. Como resultado, foram abordados 1.062 veículos e 1.398 pessoas, com o objetivo de combater atos ilícitos.

Ainda assim, o Batalhão de Polícia Rodoviária registrou dois acidentes de trânsito, ocorridos nos municípios de Nossa Senhora das Dores, onde houve uma vítima fatal, e na Barra dos Coqueiros, com duas vítimas hospitalizadas.

Foram realizados 200 testes de etilometro (bafômetro), que resultaram na autuação e na apreensão da CNH de um condutor. Outros dois condutores se negaram a realizar o teste, mas também foram autuados pela Lei Seca, pois apresentavam sinais de consumo de bebidas alcóolicas.

Também durante a operação, um homem foi preso e enquadrado na Lei Maria da Penha, após ser flagrado agredindo uma mulher com socos e chutes às margens da Rodovia 230, no município de Siriri.

Fonte: Ascom PM/SE