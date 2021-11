Calor será predominante nos próximos dias no estado de Sergipe

Apesar das chuvas em alguns pontos do estado, temperaturas atingirão 30°C no litoral e 31,7°C no interior

Mesmo com precipitações leves nos Territórios do Alto Sertão, Agreste Central e Centro Sul Sergipanos a previsão é de tempo nublado e parcialmente nublado em praticamente todo o estado nesta terça-feira, 16 e e quarta-feira,17. Até a sexta-feira,19, as temperaturas permanecem elevadas.

No litoral, até a sexta-feira,19, os termômetros oscilarão entre 22,4°C e 23,7°C na mínima e 29,8°C e 30,0°C na máxima. Já no interior do estado, as temperaturas mínimas ficarão entre 20,4°C e 22,4°C e as máximas irão variar de 31,3°C, enquanto que no interior, as temperaturas mínimas tendem a ser de 21,4° e 22,4°C, e as máximas de 31,3°C e 31,7°C.

As razões das altas temperaturas são por conta de que a zona de convergência de umidade atuante no Leste no Nordeste aparenta está em fase de dissipação, ocasionando mais calor a partir da quarta-feira,17, de modo que na quinta e sexta-feira, a predominância é de céu aberto e poucas nuvens,.

No entanto, mesmo em fase de dissipação,a frente fria que está ocorrendo na Bahia poderá chegar até Sergipe, entre terça e quarta, porém atingirão as regiões à Oeste na divisa com a Bahia, podendo registrar cerca de 30mm.

Fotos: Ascom/ Sedurbs