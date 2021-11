Motorisata embriagado provoca acidente em viaduto e é levado a delegacia pela CPRran

Mais um motorista é preso após ser flagrado dirigindo embriagado. Desta vez, o acidente foi registrado nesta segunda-feira (15), feriado da Proclamação da Republica, por volta das 14 horas, quando uma HB20 colidiu em uma caminhonete provocando um engarrafamento na região.

Como não houve vítimas, a CPTran não seria acionada, mas o condutor da HB20 apresentava sinais de embriaguez e ao chegar no local, agentes da CPTRAN fizeram o teste do bafômetro no condutor e constataram 1,49 mg/l de álcool no ar expelido (a partir de 0,34 mg/l, o condutor já deve ser levado em flagrante a delegacia).

O acidente foi registrado e o condutor da HB20 foi levado a delegacia para responder pelo crime de embriaguez ao volante.

Com informações e foto da CPTran