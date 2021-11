Defesa Civil emite alerta de chuva e ventos fortes em Aracaju

A Defesa Civil, que integra a Secretaria da Cidadania e da Defesa Social da Prefeitura de Aracaju, enviou um alerta via SMS para a população da cidade informando sobre a possibilidade de chuva nas próximas 24h na capital.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou, em alerta divulgado nesta segunda, que as chuvas podem atingir até 30 mm em 1h ou 50 mm em 24h.

Além disso, a Defesa Civil alerta ainda sobre a possibilidade de ventos fortes que podem atingir entre 40 km/h e 60 km/h e causar danos em algumas regiões da cidade, como queda de árvores ou de outdoors, remoção de telhas de fibrocimento e estilhaçamento de vidraças.

“Esse é um alerta típico e todas as equipes da Defesa Civil já estão de sobreaviso e prontas para atender qualquer tipo de ocorrência em caso de necessidade. O alerta via SMS através do número 40199 já foi enviado para os moradores de Aracaju que estão cadastrados no nosso sistema”, informou Silvio Prado.

Mais de 51 mil números cadastrados recebem as mensagens do Serviço de Alerta SMS da Defesa Civil. Na mensagem enviada constam as informações a respeito da previsão do tempo para as próximas 24h e orientações de como proceder diante de situações de risco.

A Defesa Civil segue monitorando as principais regiões de risco da cidade e está preparada para atender aos chamados, que podem ser realizados através do número emergencial 199.

Foto Sérgio Silva