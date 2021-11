Duas pessoas suspeitas de matar Mel Mesquita, quando tentavam fugir para Penedo

Duas pessoas supostamente envolvidas no crime que vitimou Verônica Elisiane Barbosa Mesquita, 23 anos, a Mel como era conhecida, foram presas nesta segunda-feira (15).

Elas foram presas em Penedo, Alagoas, depois de cumprimento de mandado de prisão. As duas pessoas presas foram conduzidas para Aracaju, onde prestaram esclarecimentos.

Eles são suspeitos de ter participação direta na morte de Verônica Elisiane Barbosa, e que no dia 09, foi encontrada com parte do corpo queimado dentro de um matagal no Cafuz, no município de Areia Branca.

Após serem ouvidos na Central de Flagrantes no Bairro São Dumont em Aracaju, eles foram transferidos para 4ª Delegacia no bairro Farolândia e para a 2ª Delegacia no Bairro Getúlio Vargas em Aracaju.

Ambos passarão pela audiência de custódia nesta terça-feira (16).

Relembre – o corpo de Verônica Elisiane foi encontrado por populares no dia 10 de novembro, com ferimentos por arma branca e queimaduras, às margens de um rio em uma área de mata, no Povoado Pedrinhas, no município de Areia Branca. Familiares informaram que ela estava morando na cidade de Itabaiana e o que o último contato feito com uma irmã aconteceu na tarde do dia anterior. A vítima tinha dois filhos, cujo pai morreu em um acidente de trânsito no final de semana anterior à morte da mãe.