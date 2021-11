Durante fim de semana, SMTT registra 13 acidentes em Aracaju

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de Aracaju registrou durante o fim de semana prolongado 13 acidentes de trânsito na capital sergipana. Os dados são referentes aos acidentes ocorridos entre a noite da sexta-feira (12) e esta segunda-feira (15).

Dentre os registros, o choque de um veículo com a caixa controladora do semáforo que fica no cruzamento da avenida Ivo do Prado com atravessa Hélio Ribeiro, no Centro da cidade. O acidente aconteceu no sábado (13). O impacto foi tão forte que o veículo quebrou a base da caixa, além de danificar o equipamento. Agentes de trânsito estão desde o fim de semana organizando o fluxo de veículos na via e a equipe semafórica da SMTT trabalha na reconstrução da base e nos reparos do equipamento.

Também foi registrado durante o feriado prolongado o atropelamento de um idoso na avenida Simão Sobral, no bairro Santo Antônio, zona Norte da capital. O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira (15). Uma motocicleta atropelou o idoso que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Informações e foto SMTT