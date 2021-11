Energisa alerta sobre cuidados ao instalar antenas no telhado

É importante respeitar a distância da rede elétrica

O serviço de instalação de antena no telhado pode parecer uma atividade simples, mas se não adotar cuidados necessários pode causar acidentes. A Energisa Sergipe alerta sobre os riscos de instalar antenas próximas à rede elétrica.

Antes de instalar a antena, é preciso utilizar equipamento de segurança e verificar a distância mínima de três metros da rede elétrica para evitar acidentes. A Energisa ainda alerta que o serviço deve ser realizado um profissional habilitado para executar a atividade.

O coordenador de segurança da Energisa Sergipe, Robson Jezler, destaca que é importante verificar a distância da rede elétrica antes de subir no telhado. “As pessoas devem se preocupar em observar a posição da rede elétrica, se está próxima ou não, antes de instalar a antena. É importante que os erviço seja realizado por um profissional que conheça as normas de segurança”, orienta Robson.

Ainda segundo Robson, se alguém for vítima de choque elétrico dentro da residência, a orientação é não tocar na pessoa que está recebendo a descarga. A pessoa deve desligar o disjuntor ou a chave geral e ligar para emergência no 193 ou 192. Se o acidente for em via pública, além das orientações já mencionadas, é preciso acionar a distribuidora pelo telefone 0800 079 0196 para que seja feito o desligamento da energia.

A Energisa orienta os clientes sobre alguns cuidados que podem ser adotados para evitar acidentes:

– Não instale antenas durante o período chuvoso;

– Utilize sempre equipamentos de segurança adequados para a instalação das antenas;

– Não encoste, nem aproxime objetos na rede elétrica, pois pode causar graves acidentes;

– A antena deve ser instalada respeitando a distância mínima de segurança de três metros da rede.

-Não utilize materiais flexíveis na instalação, como bambus e canos (PVC, ferro, alumínio), pois há risco da perda de equilíbrio durante a instalação e consequente queda ou toque sobre a rede elétrica.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas