Estudantes podem participar de aulões solidários de revisão

Atividades acontecerão em Lagarto, Itabaiana, Estância e Aracaju e, para participar, basta doar 1 kg de alimento não perecível

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que neste ano de 2021 acontece nos dias 21 e 28 de novembro, o momento é de intensificar as revisões e elucidar as últimas dúvidas antes das provas.

Para auxiliar os estudantes sergipanos neste processo, o Centro de Excelência Master e o Master Digital irão promover quatro aulões gratuitos ao longo deste mês, nas cidades de Aracaju, Estância, Itabaiana e Lagarto. A ação acontece todos os anos e traz como objetivo aliar a disseminação do conhecimento e a solidariedade entre os estudantes.

Na próxima terça-feira, 16, abrindo o ciclo de revisões, acontece o Aulão de Lagarto, das 15h às 19h30, no Colégio Silvio Romero. Já na quarta-feira, 17, será a vez da cidade de Itabaiana receber o evento, também das 15h às 19h30, no campus da Universidade Tiradentes.

Já nos dias 25 e 26 de novembro, como forma de revisar os conteúdos para o segundo dia de prova, acontecem os aulões em Estância e Aracaju, respectivamente. Ambos serão realizados das 15h às 19h30, no campus da Unit de Estância, e no campus Farolândia da Unit, em Aracaju.

Os eventos acontecerão de forma presencial e os interessados devem acessar o site masteraracaju.com.br para realizar o cadastro, clicando no banner do aulão. As inscrições são gratuitas e requerem apenas a doação de um quilo de alimento, que será posteriormente doado para instituições sociais.

As vagas são limitadas e as aulas também serão transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube do Master Digital.

Sobre o Centro de Excelência Master

Experiente na arte de ensinar, o Centro de Excelência Master está localizado no bairro Jardins, em Aracaju (SE) e conta com uma história de 21 anos dedicados à educação. Com infraestrutura pensada para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem dentro e fora de sala de aula e um corpo docente formado por destacados profissionais da educação de Sergipe, o Master figura, desde a sua criação, entre as instituições de ensino de maior prestígio no estado. Instituído sobre pilares éticos e culturais direcionados para a formação cidadã, tem como missão promover uma ação educativa integrada e inovadora, capaz de preparar crianças e jovens para atuarem como protagonistas da história contemporânea.

