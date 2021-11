Giovanna Lancellotti compartilha registros do final de semana de Sol e praia em Noronha

Se depender do clima e da programação, a semana de Giovanna Lancellotti promete ser das boas.

Nascida em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a atriz de 28 anos levou toda sua beleza para desfrutar de um dia de sol e mar em Fernando de Noronha, Pernambuco.

“Sancho meu amor”, resumiu na legenda dos registros feitos logo após um mergulho no mar onde aparece com os cabelos ainda molhados e um lindo sorriso no rosto.

A Praia do Sancho é uma das mais disputadas pelos turistas no arquipélago devido a sua baía de águas claras localizada a oeste do Morro Dois Irmãos e a leste da Baía dos Golfinhos.

REDAÇÃO VOGUE