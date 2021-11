Huse: Investimentos em novas tecnologias refletem na melhor assistência ao paciente ostomizado

De janeiro a outubro deste ano, o hospital registrou 510 avaliações entre colostomias, gastrostomias, jejunostomia, ileostomias, cistostomias e traqueostomias

Capacitações, treinamentos, investimentos em novas tecnologias, insumos e medicamentos de qualidade se refletem numa melhor assistência ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). Esse é o pensamento do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), quando o assunto é cuidado ao paciente ostomizado que é atendido no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). De janeiro a outubro deste ano, o hospital registrou 510 avaliações entre colostomias, gastrostomias, jejunostomia, ileostomias, cistostomias e traqueostomias.

A enfermeira da Comissão de Pele do hospital, Mônica Rabelo, destaca que todo o investimento aplicado este ano para o tratamento do paciente ostomizado foi muito positivo. “Realizamos muitos cursos, integramos tecnologias novas e isso fez com que tivéssemos uma melhora na qualidade do atendimento a esse paciente ostomizado. Nosso maior procedimento é o de traqueostomia, seguido de colostomia”, explicou a enfermeira.

No Dia Nacional dos Ostomizados, celebrado em 16 de novembro, o alerta maior é para o fim do preconceito. Essa data serve de alerta a população para respeitar, conhecer e combater o preconceito contra a comunidade de ostomizados e a informação ainda é o melhor meio, como explica Mônica Rabelo. “Conscientizar as pessoas que convivem com ostomizados para deixar o preconceito de lado e ajudar as pessoas que passam por esses desafios é fundamental e serve de apoio para o paciente”, enfatizou.

O aposentado José Monteiro, 71, é paciente oncológico e foi diagnosticado com um câncer no reto. Ele precisou fazer uso de uma bolsa de colostomia, mas com a ajuda dos familiares conseguiu vencer o preconceito e levar uma vida normal. “Até eu tinha muita vergonha, depois de conversas com a psicóloga aqui mesmo do hospital eu fui abrindo a minha mente e consegui levar essas informações para meus familiares. Hoje sigo meu tratamento e uma vida tranquila, as pessoas devem aprender a respeitar essa nova condição de vida”, pontuou o aposentado.

No Huse, a atuação da Comissão de Pele, vem reduzindo a cada ano as incidências de lesões de pele e complicações dos pacientes com o uso de dispositivos (kits) e coberturas para prevenção, através de empresas parceiras. Por ser um hospital referência e de grande porte, o Huse conta com pacientes com traumas extensos e a tecnologia veio agregar para que os profissionais conseguissem melhorar o paciente mais rápido e desospitalizá-lo mais rápido também.