Jovem de 22 anos é morta com tiro na cabeça em loteamento de Nossa Senhora do Socorro

Uma jovem identificada como Jaqueline Santos Silva, 22 anos, foi morta com um tiro na cabeça na Rua Nova Teba, no Loteamento Jardim I, no município de Nossa Senhora do Socorro.

O crime foi registrado manhã do último domingo (14) e as informações são de que o autor do feminicídio seria o companheiro de Jaqueline que foi preso pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) no município de Boquim.

Na delegacia, o acusado teria dito que o disparo foi efetuado durante uma luta corporal entre eles.

Ele será transferido para um estabelecimento prisional do Estado e ficará à disposição da Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro.