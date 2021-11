Mais de 3.000 metros de cabos de semáforos foram furtados este ano em Aracaju. No fim de semana foram mais de 200 metros

O furto de cabos têm prejudicado o funcionamento dos semáforos de Aracaju. Somente este ano, mais de 3.000 metros desses cabos já foram furtados. Neste fim de semana, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) registrou o furto de mais de 200 metros de cabos em seis cruzamentos da cidade, o que prejudicou o funcionamento dos equipamentos e a mobilidade urbana.

No domingo (14), a equipe semafórica da SMTT foi acionada devido aos semáforos inoperantes no cruzamento das avenidas Pedro Calazans e 7 de Setembro. No local, a equipe constatou que cerca de 60 metros de cabos haviam sido furtados.

No mesmo dia, outra ocorrência da mesma natureza foi registrada no semáforo da avenida Otoniel Dória e também no cruzamento da avenida Antônio Cabral com Simeão Sobral, onde foram furtados 100 metros de cabos.

Na sexta-feira (12), mais 50 metros de cabos foram furtados no cruzamento da avenida Desembargador Maynard com as ruas Acre, Sergipe e Bahia. O superintendente da SMTT, Renato Telles, ressalta que essa prática ilegal aumenta os custos de manutenção dos semáforos, devido à reposição dos cabos e aos danos causados no equipamento, além dos prejuízos à mobilidade urbana.

“Quando há furto, o equipamento fica inoperante, gera risco de acidentes de trânsito e traz prejuízos para a mobilidade. Por isso, pedimos a colaboração da população para que denunciem à polícia casos de flagrantes de ações suspeitas nos semáforos”, orienta o superintendente.

Outra ocorrência

No sábado (13), foi registrada outra ocorrência envolvendo semáforo. Um veículo se chocou contra a caixa controladora do semáforo localizado na avenida Ivo do Prado com a Travessa Hélio Ribeiro, no Centro, danificando o equipamento.

Ao chegar no local da ocorrência, os agentes de trânsito da SMTT não encontraram o veículo e nem o condutor. O equipamento ainda está passando por reparos e os agentes continuam operando para organizar o trânsito da região.

Foto SMTT