Marco Pinheiro: “Esperamos um fim de ano com boas vendas e geração de emprego”

Há pouco mais de um mês para o Natal, a expectativa é grande para as vendas. Considerada a melhor data comercial, o festejo de fim de ano representa uma boa oportunidade para o comércio aumentar seu faturamento.

Para Marco Pinheiro, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese), como o momento é de recuperação econômica, o Natal de 2021 será de boas expectativas para o setor. “É uma data que nos traz otimismo”, assegura.

“É o segundo Natal que vamos passar dentro da pandemia. No ano passado, havia pouco tempo que a economia tinha sido reaberta e, apesar das dificuldades, os números foram positivos. Esperamos que 2021 seja ainda melhor”, garante Marco Pinheiro.

Com as vendas aquecidas, a geração de emprego também tem um saldo positivo. Segundo números da Fecomércio/SE, a expectativa é de cerca de 1.300 novas vagas temporárias nas lojas do comércio varejista no Estado.

“Torcemos para que esses números se confirmem, pois comprovarão o que estamos observando, que é a recuperação econômica. Esperamos que possamos comemorar as festas de fim de ano com muito emprego e renda”, completou Pinheiro.

Por Daniel Almeida Soares