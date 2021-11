Nove proposituras são aprovadas na Câmara Municipal de Aracaju nesta terça-feira, dia 16

A Câmara Municipal de Aracaju (CMA) aprovou nesta terça-feira, 16, nove proposituras em plenário, sendo que 6 delas em redação final, 1 em 3ª discussão e 2 em votação única.

Foram aprovadas duas solicitações do vereador Eduardo Lima (Republicanos). O Projeto de Resolução 12/2021, que prevê a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e Adolescentes e o Projeto de Lei 128/2021 que reconhece o templo da maior Igreja Universal do Reino de Deus como um ponto turístico no município de Aracaju.

O presidente da Câmara, Nitinho (PSD) teve um Projeto de Lei 20/2020 aprovado em 3ª discussão. O PL reconhece como Utilidade Pública a Associação Comunitária de Mulheres e Amigos Ação e Cidadania (ACMAAC).

Já o vereador Anderson de Tuca (PDT) teve seu Requerimento nº 526/2021 aprovado em votação única, que solicita ao coordenador municipal do Procon informações sobre os preços abusivos dos combustíveis.

CMA

Foto Golton Rosas