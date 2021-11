Prefeito de Muribeca assina ordem de serviço para reforma de escolas

O Prefeito da cidade de Muribeca, Mário de Sandra, assinou nesta terça-feira (16), ordem de serviço para reforma das primeiras três escolas da rede municipal de ensino. Ao todo serão 12 unidades escolares reformadas.

A assinatura aconteceu no gabinete do Prefeito e contou com a presença da Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Jussiara Maria e também da Diretora do Departamento de Educação, Norma Freire.

Serão reformadas as escolas Manoel Rozendo (povoado Saco das Varas), Fernando Ribeiro Franco (povoado Pedras) e Manoel Jonas da Silva (povoado Camará).

Segundo o Prefeito, ano que vem, antes do próximo período letivo, todas as escolas da rede municipal de ensino estarão reformadas. “Isso irá melhorar a acessibilidade e garantir mais segurança, conforto e comodidade aos nossos profissionais e alunos,” destacou.

Fonte e foto Prefeitura de Muribeca