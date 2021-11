Prefeito de Ribeirópolis recebe senador e deputado federal para instalar uma empresa

O prefeito do município de Ribeirópolis, Rogério Sobral (PL), recebeu na púltima semana o senador Rogério Carvalho (PT) e o deputado federal Bosco Costa (PL), para uma reunião com a vice-prefeita, vereadores, secretários e servidores com o intuito de buscar recursos para proporcionar desenvolvimento econômico e combater o desemprego na cidade.

Com o objetivo de combater o desemprego, aconteceu uma breve visita no galpão da fábrica fechada da antiga Azaléia que já proporcionou mais de 500 empregos aos ribeiropolenses.

“Como sempre digo, estou disposto a trazer uma empresa para ocupar este galpão e sigo lutando diariamente para que isso se concretize. Agradeço ao carinho, comprometimento e disposição destes gestores para com o nosso povo”, destacou o prefeito.

Para finalizar, Rogério Sobral ainda pontua que para fazer as coisas acontecerem para melhor, é preciso força e disposição para correr atrás. “Graças a Deus quando se procura com disposição e força de vontade para realizar, as coisas acontecem. Essa é daquelas semanas produtivas que estarei levando muitas novidades para fazer de Ribeirópolis uma cidade melhor para se viver”, concluiu o prefeito.

Por assessoria

Foto: Ascom.