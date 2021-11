PMA realizará Encontro de Empreendedores nos dias 18 e 25 deste mês

Nos dias 18 e 25 de novembro, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), realiza o Encontro de Empreendedores, evento que objetiva fortalecer os negócios dos microempreendedores individuais (MEIs) formalizados pela Fundação, e fomentar o empreendedorismo na capital.

O encontro, que visa ainda capacitar e informar os donos de pequenas empresas sobre como melhorar o próprio negócio, será realizado das 8h às 12h, em duas datas e locais: na próxima quinta-feira, dia 18, no Centro de Qualificação e Unidade de Produção (CQUP/Fundat), localizado no bairro 17 de Março, e, no dia 25, no Centro da Juventude, situado no conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia.

A programação do encontro contará com palestras sobre planejamento financeiro, o uso das redes sociais para alavancar o negócio e sobre microcrédito com o Banco do Nordeste (BNB). Além disso, haverá uma roda de conversa com profissionais para auxiliar os empreendedores de forma individual para tirar as dúvidas.

Com este evento, a Fundação promove a autonomia dos MEIs para desenvolver o empreendimento deles, a partir dessa qualificação. Segundo a presidente da Fundat, Edivaneide Lima, o Encontro será promissor para aqueles que empreendem e desejam aperfeiçoar ainda mais o próprio negócio.

“É muito importante que esses microempreendedores compreendam as falhas e os acertos dos seus negócios. Por isso, pensamos em desenvolver esse encontro para alavancar e motivar os empreendedores aracajuanos”, afirma Edivaneide.

Para participar do evento, os microempreendedores devem contatar a Fundat pelo telefones (79) 3179-1331 ou (79) 99151-9766 e realizar a inscrição.

Programação

Encontro de Empreendedores: 18/11 | 8h às 12h | Centro de Qualificação Profissional e Unidade de Produção 17 de Março – Endereço: Avenida I, s/n, bairro 17 de Março.

Encontro de Empreendedores: 25/11 | 8h às 12h | Centro da Juventude de Aracaju – Endereço: Praça da Juventude, s/n, Conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia.

