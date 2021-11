Sábado saudável: 8 UBSs abrirão pra atendimento às mulheres no dia 20

Com o objetivo de desenvolver ações voltadas à prevenção, promoção e diagnóstico precoce de câncer de mama, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), abrirá oito Unidades Básica de Saúde (UBSs) no próximo sábado, dia 20, e também no dia 11 de dezembro, das 8h às 16h. O objetivo da ação é atender mulheres que não conseguem buscar atendimento durante a semana.

As UBSs ofertarão às mulheres testagem, consultas e exames. Cada unidade ofertará exames citopatológicos (lâmina) e agendamentos de mamografias, além de testes rápidos para covid-19, hepatites virais e gravidez. Funcionarão as UBSs Augusto Franco, Celso Daniel, Ávila Nabuco, Fernando Sampaio, Dona Jovem, Eunice Barboza, João Oliveira Sobral e José Calumby.

Segundo a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, com o sucesso das ações da campanha do Outubro Rosa realizadas em três sábados do mês passado, que resultaram em cerca de 65 mil atendimento de saúde, a SMS resolveu estender as atividades uma vez por mês até o fim do ano.

“Muitas das ações realizadas aos sábados já são de rotina nas Unidades Básicas, mas nem sempre a mulher tem oportunidade de buscar o serviço na semana. A iniciativa foi tão exitosa que a comunidade pediu que continuássemos realizando as ações e resolvemos continuar realizando um sábado por mês de ações em algumas unidades, porque entendemos que muitas mulheres trabalham durante a semana e precisam dessa oportunidade para se cuidar”, explica.

Câncer de mama

O câncer de mama, é o tipo que mais mata em mulheres e homens, embora, nesses últimos, com menor incidência. O Município dispõe de serviços, tanto na Rede de Atenção Básica, quanto na Rede Especializada, e contam com profissionais de saúde preparados para o acolhimento dessas pacientes que apresentam sintomas ou os que desejam realizar consultas e exames preventivos.

“Essas ações aos sábados são ferramentas importantes na conscientização da necessidade de cuidar da saúde feminina, o que acaba sendo também uma questão de saúde pública. Quando o câncer é detectado, fazemos todo o encaminhamento para as unidades de alta complexidade, gerenciadas pelo Estado”, enfatiza a coordenadora do Programa Saúde da Mulher, Léa Matos.

