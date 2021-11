Secretaria de Estado da Saúde promove Jornada Estadual da Prematuridade

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), através da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL) e da Fundação Estadual de Saúde (FUNESA), realiza de 16 a 19 de novembro no auditório do Centro Universitário Estácio de Sá e auditório da secretária de saúde, das 14 às 17h, a IV Jornada Estadual da Prematuridade, incluindo o II Webinario Internacional da Prematuridade, o II Encontro Norte e Nordeste de Primatologia e o VII Seminário da Unidade Neonatal Carline Rabelo de Oliveira. A finalidade do evento é celebrar o Novembro Roxo, mês voltado aos cuidados com prematuros.

O evento vai possibilitar aos profissionais troca de conhecimentos e experiências. A abertura das atividades começa no dia 16 de novembro com a reunião dos tutores do Método Canguru. Já no dia 17, acontece a abertura da IV Jornada da Prematuridade, no auditório da Secretaria Estadual da Saúde (SES), às 09h.

Segundo a enfermeira especialista em UTI neonatal e pediatria e coordenadora Estadual do Método Canguru, Amanda Kelle Freitas Barreto, esse encontro tem como objetivo fortalecer alianças e retomar ações que ficaram restritas durante o período intenso de pandemia, bem como traçar novas metas para 2022.

A jornada da prematuridade traz como temática central: “Gestar e Nascer com Segurança” e conta com a participação de profissionais da Saúde que discutirão uma série de temas, envolvendo desafios e cuidados na prematuridade.

“Vamos promover o aprimoramento acerca do tema e estimular os profissionais da saúde a refletir sobre suas ações em relação à própria atuação enquanto agente ativo no processo de prevenção de agravos e promoção de saúde”, disse a enfermeira e gerente da UTIN, Monique Daniela Cabral.

Fonte SES