Unidades da Unimed Sergipe contam com sinal de wifi gratuito para clientes e colaboradores

A Unimed Sergipe segue investindo em tecnologia para trazer mais conforto aos clientes. Dentro do plano de ação de melhorias no âmbito tecnológico da cooperativa, a operadora de saúde passou a disponibilizar conexão à internet gratuita em todas as suas unidades.

O serviço é mais um benefício que traz conforto no atendimento, pois enquanto aguarda ser chamado, o cliente pode navegar na internet em segurança, conectando-se à rede ‘MUDE 1 HÁBITO’. São oferecidos 100MB para entretenimento dos internautas nas unidades da operadora e é mais um projeto capitaneado pela superintendência de Tecnologia, Inteligência Competitiva e Inovação.

“Para fazer a conexão, é necessário realizar o login com a conta individual da rede social, como Twitter, Facebook ou LinkedIn, ou criar um usuário no cadastro. Todos os colaboradores, cliente e pacientes que frequentam os estabelecimentos da Unimed Sergipe têm acesso à rede”, explica o gerente de infraestrutura de TI e Suporte, Victor Franco .

A tecnologia já faz parte do dia a dia do usuário da Unimed Sergipe. Além de, agora, contar com internet gratuitamente nas unidades da operadora de saúde, os clientes têm à disposição diversos tipos de atendimentos on-line, como agendamento de consultas e exames, segunda via de boletos, alteração de endereço, resultados de exames, entre outros, via site, aplicativo e Whatsapp.

