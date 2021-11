Vem aí a VI Feira de Imóveis Ademi Sergipe dias 25 e 28 de novembro

Após um hiato de dois anos, provocado pela pandemia de Covid-19, a Feira de Imóveis Ademi/SE volta a acontecer de forma presencial. A sexta edição do mais importante evento do mercado imobiliário do Estado acontecerá entre os dias 25 e 28 de novembro, de quinta a domingo, no Centro de Convenções de Sergipe (CCS). Na Feira, promovida pela Associação dos Dirigentes das Empresas do Mercado Imobiliário de Sergipe, os visitantes terão disponíveis para compra mais de 3 mil imóveis residenciais.

“Foram dois anos de muita mudança na vida das pessoas, de isolamento. Agora, no final de 2021, observamos que o Brasil, o mundo está voltando à vida como ela era antes, à nossa normalidade. Estamos começando a sair da pandemia. Por isso, é de grande importância voltar a ter a Feira de Imóveis Ademi/SE de forma presencial”, avalia Paulo Nunes, presidente da Ademi/SE.

Para a venda imobiliária, segundo Paulo Nunes, é importante o contato direto do corretor com o cliente, que precisa “enxergar”, de fato, o produto, pois se trata de um bem de alto valor, o anseio da vida de inúmeras pessoas, que, muitas vezes, vão adquirir o primeiro imóvel, realizando o sonho da casa própria. “O cliente precisa saber onde o imóvel está localizado, precisa se relacionar com a imobiliária, com a empresa. Por isso, a Feira de Imóveis é o lugar ideal para quem quer ter a oportunidade de adquirir uma unidade”, argumenta.

A principal novidade este ano é que o evento volta a ser realizado no Centro de Convenções de Sergipe. Após um longo período de reformas, o espaço apresenta-se totalmente repaginado. Ampliado, o CCS está muito mais moderno e confortável. Inclusive, foram implantadas 130 novas vagas para veículos, sendo quatro de acessibilidade. Com as 66 já existentes, agora, totaliza 196 vagas de estacionamento, das quais 100 são cobertas, garantindo mais comodidade para os visitantes. Além disso, na área do evento, será montado um espaço kids, onde as crianças poderão se divertir e ficar em segurança, enquanto os pais fecham negócios. Para completar, haverá uma área para alimentação.

“O Centro de Convenções de Sergipe sempre foi a meca do mercado imobiliário. Os melhores momentos na história de feirões e salões imobiliários se reportam ao Centro de Convenções. Agora, estamos tendo o prazer de retornar a ele. É o início da volta aos grandes eventos imobiliários”, vislumbra Paulo Nunes. Em virtude da pandemia, todas as regras sanitárias, entre elas, a exigência do uso de máscaras e de álcool gel para higienização das mãos, serão cumpridas de acordo com o mais recente decreto do Governo do Estado.

Muitas oportunidades

Nesta sexta edição da Feira de Imóveis Ademi/SE, haverá 15 estandes distribuídos entre as construtoras AC Engenharia, GL Construtora, Impacto, Jotanunes, Primasa Camel e União, e as imobiliárias Abrigo, Alcance, AM Imóveis, Barros e Nobre, Cohab Premium, Century, Easy, JLC, Life, Morar Bem, Privillege e Vitrine. Além disso, o evento conta com a parceria bancária exclusiva da Caixa Econômica Federal.

Os clientes serão, então, atendidos por profissionais altamente preparados para apresentar as melhores ofertas em imóveis residenciais de vários tipos e para todos os bolsos. São, aproximadamente, 3 mil imóveis, desde os que estão inseridos no segmento do Programa Casa Verde e Amarela, do Governo Federal, a unidades de médio e alto padrão. Vale destacar que serão disponibilizadas as maiores facilidades e as melhores condições de pagamento para quem visitar a Feira.

“A Feira de Imóveis Ademi/SE é uma exposição de vários produtos, onde o cliente verá qual o que lhe agrada e que mais se adapta às condições financeiras dele. Cada empresa fará, então, suas promoções, dando descontos especiais para quem comprar no evento”, explica Paulo Nunes. Como se vê, a VI Feira de Imóveis Ademi/SE está simplesmente imperdível. Agende-se, então, e vá conhecer as milhares de oportunidades para adquirir o imóvel dos seus sonhos.

Evento: VI Feira de Imóveis Ademi/SE

Local: Centro de Convenções de Sergipe (CCS)

Endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves, 4.444, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju-SE

Horário: de quinta-feira a domingo, das 10h às 22h.

Por Laudicéia Fernandes

Ascom Ademi/SE